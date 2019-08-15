Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti
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Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü oynanacak Göztepe-Antalyaspor maçının başlangıç saati değişti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:35 Kaynak: AA
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü oynanacak Göztepe- Antalyaspor
maçının başlangıç saati değişti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce saat 19.15'te Bornova Aziz Kocaoğlu
Stadı'nda başlayacağı duyurulan Göztepe-Antalyaspor müsabakası aynı gün saat 21.45'te başlayacak.
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