Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti
6 dakika önce
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce saat 19.15'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacağı duyurulan Göztepe-Antalyaspor müsabakası aynı gün saat 21.45'te başlayacak.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce saat 19.15'te Bornova Aziz Kocaoğlu
Stadı'nda başlayacağı duyurulan Göztepe- Antalyaspor
müsabakası aynı gün saat 21.45'te başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:12
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