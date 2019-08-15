Son Dakika Haberleri: Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti
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Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti

6 dakika önce

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce saat 19.15'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacağı duyurulan Göztepe-Antalyaspor müsabakası aynı gün saat 21.45'te başlayacak.

Göztepe-Antalyaspor maçının saati değişti, System.String[]
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce saat 19.15'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacağı duyurulan Göztepe- Antalyaspor müsabakası aynı gün saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Bornova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:12 
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