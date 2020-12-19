Göztepe - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Ersan Parlatan - Son Dakika

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını, daha sonra rakiplerinin müsabakaya ortak olduğunu söyledi.

İkinci yarıya iyi başlamalarına rağmen penaltı golüyle geriye düştüklerini aktaran Parlatan, şunları kaydetti:

"Sekizinci penaltı oldu bu sezon. Bu çok ciddi bir akım. Bu penaltılar belimizi büküyor. Oyuncularımızın modu düştü. Oyunsal olarak iyi iş yapamadık. Maçın sonlarına doğru pozisyonlar bulmaya çalıştık. Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi."

Parlatan, 22 Aralık Salı günü Galatasaray ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını belirterek, "Her puan önemli. Bu maçı arkamızda bırakıp o müsabakaya hazırlanacağız." diye konuştu.