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Göztepe Avrupa'da yok

1 saat önce

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe, Avrupa davetini kabul etmedi.

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Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe, Avrupa davetini kabul etmedi. Hentbol şubesinde yeni sezon öncesi küçülmeye giderek 9 oyuncunun yanı sıra antrenör Adnan Öztürk'le de yollarını ayıran Göz-Göz, Selka Eskişehir'in maddi sebeplerle ligden çekilmesi sonrası Hentbol Federasyonu'ndan bu kulübün yerine EHF Challenge Cup'a katılma davetine olumsuz yanıt verdi. Yeni sezon öncesi voleybolda atağa geçen sarı-kırmızılılar, Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını devralıp Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek.


- İzmir
Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:16 Kaynak: DHA
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