Göztepe Avrupa'da yok
1 saat önce
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe, Avrupa davetini kabul etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:16 Kaynak: DHA
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe, Avrupa
davetini kabul etmedi. Hentbol şubesinde yeni sezon öncesi küçülmeye giderek 9 oyuncunun yanı sıra antrenör Adnan Öztürk
'le de yollarını ayıran Göz-Göz, Selka Eskişehir
'in maddi sebeplerle ligden çekilmesi sonrası Hentbol Federasyonu'ndan bu kulübün yerine EHF Challenge Cup'a katılma davetine olumsuz yanıt verdi. Yeni sezon öncesi voleybolda atağa geçen sarı-kırmızılılar, Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını devralıp Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele edecek.
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