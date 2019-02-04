Göztepe Ayağa Kalkacak
1 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 yenilerek ikinci yarıda henüz puanla tanışamayan ve düşme hattına yaklaşan Göztepe geçmişe sünger çekecek.
SPOR Toto Süper Lig'de Fenerbahçe
'ye deplasmanda 2-0 yenilerek ikinci yarıda henüz puanla tanışamayan ve düşme hattına yaklaşan Göztepe geçmişe sünger çekecek. Önce Çarşamba
günü Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
'un karşısına çıkacak sarı-kırmızılılar ardından Pazar günü evinde önemli rakiplerinden Aytemiz Alanyaspor
'la kozlarını paylaşacak. Tüm camia 2 maçtan en iyi skoru alabilmek için kenetlenirken, teknik ekip de Urla
Adnan Süvari Tesisleri'nde takımın toparlanabilmesi için seferberlik ilan etti.
Teknik direktör Kemal Özdeş'in büyük moral bozukluğu yaşayan futbolcularla teker teker toplantılar yaptığı, Başkan Mehmet Sepil
'in ise takımı motive etmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Hem Yeni Malatyaspor hem de Alanyaspor maçlarından mutlak galibiyet bekleyen Göztepe'de futbolcuların da kurmaylara başarı sözü verdiği vurgulandı.
Kemal Özdeş'in yaptığı toplantılarda, "Biz kaliteli bir ekibiz. Taraftarımız bize inanıyor. Kupada ve ligde kazanıp yeniden ayağa kalkacağız" ifadelerini kulalandığı öğrenildi.
Göztepe'de Fenerbahçe müsabakasında Sadık'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören santrfor Cameron Jarome, Yeni Malatyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:13 Kaynak: DHA
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