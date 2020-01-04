Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF kararını bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF kararını bekliyor - Son Dakika Spor

Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF kararını bekliyor

6 saat önce

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kale arkasında ayakta seyirci uygulaması için henüz yönetmelik çıkarmaması nedeniyle yeni statlarında kale arkası tribününe geçici koltukların yerleştirileceğini bildirdi.

Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF kararını bekliyor, System.String[]

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kale arkasında ayakta seyirci uygulaması için henüz yönetmelik çıkarmaması nedeniyle yeni statlarında kale arkası tribününe geçici koltukların yerleştirileceğini bildirdi.

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6222 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin ardından statlarda kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesinin önünün açıldığını söyledi.

Ayakta seyirci uygulamasının müsabakaların atmosferini daha heyecanlı hale getirdiğini kaydeden Sepil, "Kale arkasına konulan bariyerlerle seyir, c¸ok emniyetli oluyor. Her ne kadar kanunda degˆis¸iklik yapıldıysa da bunun Tu¨rkiye Futbol Federasyonu tarafından yo¨netmelik haline getirilmesi gerekir. Umudumuz son TFF Yo¨netim Kurulu toplantısında bu yo¨netmeligˆin c¸ıkmasıydı. Fakat son toplantıda bu yo¨netmelik c¸ıkmadı." diye konuştu.

Sepil, bu yönetmelik çıkana kadar Gürsel Aksel Spor ve Sagˆlıklı Yas¸am Merkezi'nde kale arkası tribününe gec¸ici koltukların takılacağını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu gerekli yo¨netmeligˆi c¸ıkardıktan sonra gec¸ici koltuklar kaldırılacak ve ayakta seyirci uygulamasına gec¸ilecek. Ancak bu yo¨netmeligˆin ne zaman c¸ıkacagˆını bilmiyorum. Bu sezon ayakta seyirci uygulamasını gerc¸ekles¸tirip gerc¸ekles¸tiremeyecegˆimizi hep birlikte go¨recegˆiz." ifadelerini kullandı.

Göztepe, Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günkü Beşiktaş maçıyla birlikte iç saha müsabakalarını yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sagˆlıklı Yas¸am Merkezi'nde oynamayı planlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sepil, Kale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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