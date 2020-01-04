Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF'yi bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF'yi bekliyor - Son Dakika Spor

Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF'yi bekliyor

6 saat önce

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6222 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin ardından statlarda kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesinin önünün açıldığını söyledi.

Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF'yi bekliyor, System.String[]

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6222 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin ardından statlarda kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesinin önünün açıldığını söyledi.


Ayakta seyirci uygulamasının müsabakaların atmosferini daha heyecanlı hale getirdiğini kaydeden Sepil, "Kale arkasına konulan bariyerlerle seyir, çok emniyetli oluyor. Her ne kadar kanunda değişiklik yapıldıysa da bunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetmelik haline getirilmesi gerekir. Umudumuz son TFF Yonetim Kurulu toplantısında bu yonetmeliğini çıkmasıydı. Fakat son toplantıda bu yonetmelik çıkmadı." diye konuştu.


Sepil, bu yönetmelik çıkana kadar Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde kale arkası tribününe geçici koltukların takılacağını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu gerekli yönetmeliği çıkardıktan sonra geçici koltuklar kaldırılacak ve ayakta seyirci uygulamasına geçilecek. Ancak bu yönetmeliğin ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Bu sezon ayakta seyirci uygulamasını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.


Göztepe, Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günkü Beşiktaş maçıyla birlikte iç saha müsabakalarını yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamayı planlıyor.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Türkiye Futbol Federasyonu, Kale, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:54 
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