Süper Lig 7. hafta erteleme maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, lider Alanyaspor'u 1-0 yendikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Parlatan, futbolcularını tebrik ederek, "Üst sıralara oynamak isteyen bir takım için önemli bir galibiyet aldık." dedi.

İstediklerini taktiksel olarak sahaya yansıttıklarını kaydeden Parlatan, "Keyifli ve tempolu bir maçtı, teknik ekip olarak keyif aldık. İki takımı da kutluyorum. Rehavete yer yok. Cumartesi günü Rize deplasmanımız var. Bu yolda devam etmek istiyoruz. Konuşmakla olmuyor, çalışarak oluyor. Genç bir takımız. Üstüne koya koya çok daha iyi duruma geleceğiz." diye konuştu.

Semih Tokatlı: "Kora kor bir mücadele oldu"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, çok iyi hazırlandıkları müsabakayı mağlup tamamladıklarını söyledi.

"Oynadığımız oyunun karşılığı bu değildi." diyen Tokatlı, şöyle konuştu:

"Azmimiz, coşkumuz iyiydi, kora kor bir mücadele oldu. İkinci yarıda da devam etti ama pozisyonları golle neticelendirmedik. İnancımız sonsuz. Bizim anlamadığımız penaltı pozisyonuna hakemin VAR'a giderek ofsayt kararı vermesi. Ancak bunlar yolumuzdan yıldırmayacak, aynı inancımızla ilerleyeceğiz. Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. İnşallah bunları telafi edeceğiz."