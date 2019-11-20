Son Dakika Haberleri: Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesislerin'deki idmanda ısınmanın ardında pas çalışan Göztepeli futbolcular, taktik idman gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Hüseyin Bulut ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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