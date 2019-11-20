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Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesislerin'deki idmanda ısınmanın ardında pas çalışan Göztepeli futbolcular, taktik idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Hüseyin Bulut ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
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