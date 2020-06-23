Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavisine devam edilen Cameron Jerome, takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:31 Kaynak: AA
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