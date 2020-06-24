Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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