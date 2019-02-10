Göztepe-Aytemiz Alanyaspor Maçınun Ardından - Kemal Özdeş
39 dakika önce
- Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İZMİR - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.
- Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İZMİR - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.
Özdeş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir zamanda maç kazandıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:27 Kaynak: AA
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