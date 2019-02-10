Son Dakika Haberleri: Göztepe-Aytemiz Alanyaspor Maçınun Ardından - Kemal Özdeş

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor Maçınun Ardından - Kemal Özdeş

39 dakika önce

- Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İZMİR - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

- Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İZMİR - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenen Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.
Özdeş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir zamanda maç kazandıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:27 Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Spor
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