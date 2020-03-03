Göztepe, Başakşehir'i evinde ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Başakşehir'i evinde ağırlayacak - Son Dakika Spor

Göztepe, Başakşehir'i evinde ağırlayacak

6 saat önce

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Başakşehir'i evinde ağırlayacak, System.String[]

Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Ligde dün konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı. Dünkü müsabakada uzun süre forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.


Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Radamel Falcao, Copa America'da Kolombiya'nın en büyük umudu olacak
Nürnberg'den Michael Frey açıklaması: Bonservisini almak istiyoruz Antalyasporlu Podolski, sosyal medya paylaşımlarıyla da gönüllere giriyor Fenerbahçe'den son dakika yeni hoca açıklaması

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 00:32:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe, Başakşehir'i evinde ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]