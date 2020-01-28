Göztepe Başkan Vekili Papatya: Bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Başkan Vekili Papatya: Bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz - Son Dakika Spor

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz

6 saat önce

SÜPER Lig'de yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, açıklamalarda bulundu.

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz, System.String[]

SÜPER Lig'de yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın maç sonrası sarf ettiği, "Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak, yumruğunu vurdu mu artık yıkıp geçecek" sözlerini değerlendiren Papatya, "Biz Göztepe olarak her zaman sporun centilmence ve fair-play çerçevesi içinde oynanması taraftarıyız. Ancak bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz. Buna asla müsaade etmeyiz" diye konuştu. Beşiktaş'ın Göztepe'nin attığı ikinci golden önce kural hatası olduğu gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na başvuru yapmasını da yorumlayan Papatya, "Yönetimi kurulu olarak toplanırız, bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaparız. Göztepe camiası rahat olsun" dedi.


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
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