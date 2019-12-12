Göztepe Başkan Vekili Papatya: Hedefimiz 3'te 3 yapmak - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Başkan Vekili Papatya: Hedefimiz 3'te 3 yapmak - Son Dakika Spor

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Hedefimiz 3'te 3 yapmak

7 saat önce

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek son 5 karşılaşmasında 8 puan toplayan Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, takımın performansından çok memnun olduklarını söyledi.

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Hedefimiz 3'te 3 yapmak, System.String[]

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek son 5 karşılaşmasında 8 puan toplayan Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, takımın performansından çok memnun olduklarını söyledi. Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Gençlerbirliği'ni de yenerek seriyi sürdürmek istediklerini ifade eden Papatya, "İyi gidiyoruz, nazar değmesin. Yeni stadımız Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılmasıyla vites yükselteceğiz. Devre sonuna kadar 3 maç kaldı. Göztepe olarak her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bu gidişatımızla 9 puana talip olmak abes kaçmayacak. Takımdan memnunuz, arzu, istek ve maçı bırakmama motivasyonu çok iyi, hocamızdan memnunuz. Her şey güzel gidiyor. Bu süreçte 3'te 3 yapmak isteriz. Süper Lig herkesin herkesi yenebildiği bir lig. İlk yarı bitimine kadar maksimum puanları toplayacağımıza inancım tam" diye konuştu.

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ TARAFTAR"En büyük transferlerinin yeni statları olacağını belirten Papatya, "Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yaklaşık 9 bin taraftarımız bizi destekliyor. Şimdi yeni stadımızda 24 bin civarında taraftarımız olacak. Yani 15 bin yeni transfer yapacağız. En büyük takviyemiz taraftarımız olacak. Kombine bilet satışları gayet iyi gidiyor. Avrupa'daki benzerleri gibi kombine için sıra beklenen Göztepe olacağız. Burası bizim evimiz olacak. Ben stadımıza girerken içimden ayakkabılarımı çıkarmak geliyor. Galoş takmak istiyorum, o mermerlere basarken içim cız ediyor. Bu stat İzmir'in ve Göztepelilerin evi. Herkes buraya sahip çıkacak. Sadece Göztepeliler değil, İzmirliler de buranın temizliği ve korunması için çaba göstermeli. Tüm vatandaşlarımızın çok seveceği ve çok beğeneceği bir stat geliyor" ifadelerini kullandı.


MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:59 Kaynak: DHA
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