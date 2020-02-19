Göztepe Başkan Vekili Papatya: Karşılaşma sahada oynanmış ve bitmiştir - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Başkan Vekili Papatya: Karşılaşma sahada oynanmış ve bitmiştir - Son Dakika Spor

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Karşılaşma sahada oynanmış ve bitmiştir

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 26 Ocak'ta oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlıların kural hatası iddiasıyla karşılaşmanın tekrar edilmesine yönelik başvurusunu red etmesinin ardından süren tartışmalarla...

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Karşılaşma sahada oynanmış ve bitmiştir, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 26 Ocak'ta oynanan Göztepe- Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlıların kural hatası iddiasıyla karşılaşmanın tekrar edilmesine yönelik başvurusunu red etmesinin ardından süren tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Papatya yazılı açıklamasında, "TFF'nin raporu bizde yok, bunu bilemeyiz ama herkes şunun farkındadır ki bir süredir algı operasyonu çalışması yapılıyor. Maç tekrarı dünya tarihinde oldukça ender görülen bir karardır kaldı ki böyle bir pozisyon nedeniyle maç tekrarının emsali yoktur. Gelişen teknolojilerle birlikte böyle bir tekrar yapılması oldukça komik ve futbolun ruhuna aykırıdır" dedi.

"KARŞILAŞMA SAHADA OYNANMIŞ VE BİTMİŞTİR" Beşiktaş'ı galibiyetlerine saygı duymaya davet eden Talat Papatya, şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda yapılmaya çalışılan algı operasyonu maalesef ki halen sürmektedir. Her zaman dediğimiz gibi maç sahada kazanılır. Bizim oynadığımız karşılaşma da sahada oynanmış ve bitmiştir. Bu süreçlerin bu kadar uzun sürmesi ve halen konuşuluyor olması çok anlamsız. Bu pozisyonun bu noktalara gelmesi bile oldukça gereksiz bir süreç. Maçlar yeşil sahalarda oynanır ve sonunda hakem düdüğü çalar, iş biter. Sonuç olarak oynanan ve sahada hak ederek kazandığımız bir karşılaşma var. Artık buna saygı duyulmasını istiyoruz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:46 Kaynak: DHA
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