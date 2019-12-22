Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Galatasaray'ı yenmeyi çok istiyorduk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: 'Galatasaray'ı yenmeyi çok istiyorduk' - Son Dakika Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Galatasaray'ı yenmeyi çok istiyorduk"

6 saat önce

Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yeni yapılan statlarına geçeceklerini hatırlatarak, "Buradaki son Süper Lig maçımızdı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil:

Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yeni yapılan statlarına geçeceklerini hatırlatarak, "Buradaki son Süper Lig maçımızdı. Zor ve önemli bir maçtı. Galatasaray buraya stresli geldi. İyi oynadık. Takımdan çok memnunum. Galatasaray'ı yenmeyi çok istiyorduk ve bugün çok istediğimiz için yendik" dedi.


Galatasaray'ı son 2 senedir yenemediklerini de ifade eden Sepil, "Galatasaray Başkanı olan sevgili kardeşimi burada şampiyon olarak da ağırlamıştık. Onları 2 senedir yenemiyorduk o yüzden de önemliydi bu galibiyet. 'Yeni stadımızla Göztepe'yi büyüteceğiz' diyorduk. Şimdi işimiz daha rahat olacak. Haftaya lider bir takımla, aslan gibi bir takımla oynayacağız, Sivasspor'la" diye konuştu.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise basın mensuplarının sorularını karşılıksız bırakarak herhangi bir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi
Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
05:06 Kadıköy'deki DEV DERBİ Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 06:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Galatasaray'ı yenmeyi çok istiyorduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]