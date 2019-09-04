Göztepe Başkanı Mehmet Sepil suskunluğunu bozdu!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, taraftarların eleştirilerine cevap verdi. Suskunluğunu bozan Sepil, "Hiçbir Göztepe başkanının camiasına küsme hakkı yoktur. Başkan olduğu süre boyunca ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim" dedi.



Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, kulübün sosyal medya hesabından gündemi değerlendirdi. Taraftarların merak ettiği konulara değinen Sepil, taraftarların eleştirilerine de cevap verdi. "Göztepe'ye küstü" yorumlarına üzüldüğünü belirten Göztepe Başkanı, "Hiçbir Göztepe başkanının camiasına küsme hakkı yoktur. Başkan olduğum süre boyunca ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim. Göztepe'nin tek desteği yine kendisidir. Kulübü ayakta tutan camianın kendi içindeki birlikteliğidir. Eğer böyle bir kopukluk olduysa benim görevim bu kopukluğu gidermek. 3-4 sene önce taraftarlarla maça giderken yaşadığım heyecanımla şimdiki heyecanım aynı" ifadelerini kullandı.



"Zamanımı Göztepe için harcıyorum"



"Kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe oluşturmak için mücadele ediyoruz" diyen Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İleride Göztepe'yi istediğim gibi bırakamazsam, olası zor günlerde diğer takımlara yapılan yardımlar yapılmayacak. Bizim geleceğimiz altyapımız ve stadımız. Bütün bunlar bittiğinde Göztepe çok fazla finans açığı olmadan sonraki yıllarda kendini yürütebilecek bir kulüp bırakmak istiyoruz. O yüzden hepimiz birlikte hareket etmeliyiz. Alınan kötü sonuçlar camiayı bu kadar umutsuzluğa itmemeli. Herkes şundan emin olsun ki elimden geleni yapıyorum ve zamanımın büyük çoğunluğunu Göztepe için harcıyorum."



Stadyum ikinci yarıya hazır



Yapımı devam eden stadyumun ligin ikinci yarısına yetişeceğini tekrarlayan Göztepe Başkanı, "Normal şartlar altında stadın ikinci yarının ilk maçına yetişmesi mümkün görünüyor. Türkiye'nin en güzel stadı ve İzmir'in buluşma noktası olacak. Öte yandan stadyum, Göztepe'nin geleceğini şekillendirecek. Bize böyle bir stadı yaparken birçok engelle karşılaştık. Bu engellerin aşılmasında her zaman yanımızda olan Binali Yıldırım'a tekrar teşekkür ederim" dedi.



"Çalışmaya devam edeceğim"



Göztepe için elinden geleni yapmaya devam edeceğinin altını çizen Mehmet Sepil, "İzmir'e sadece Göztepe'yi layık olduğu yere getirmek için geldim. Türkiye'de Göztepe başkanı olduktan sonra ticari bir faaliyete girmedim. Çünkü Göztepe'den faydalanmak için burada değilim. Göztepe'nin tarihine baktığımızda bizim başarılı olduğumuz devirlerin hepsinde birliktelik görüyoruz. Taraftarımızdan tek isteğim birlikte hareket edelim. Hayal ettiğimiz Göztepe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.



"Kadroyu gençleştirdik"



Bu sezon kadroyu gençleştirdiklerini belirten Göztepe Başkanı, "Geçen seneki kadronun büyük bölümünü değiştirmedik. Mevcut kadroya genç oyuncularla takviye yapmak istedik. Batuhan, Hüseyin, Veli ve yaşı fazla olsa da Murat'ı aldık. Altyapımızdan Ege ve Yusuf'u A takıma çıkardı. Çok başarısız bir 3 hafta geçirdik. Başarısızlık sadece puana yansımadı, oyunumuz da hiçbirimizi mutlu etmedi. İzlemek istediğimiz Göztepe'yi göremedik. Onun üzerine kadroya takviye yaptık. Türkiye'yi iyi bilen, takımlarda oynamış hazır futbolcuları tercih ettik" dedi. - İZMİR