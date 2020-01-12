Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Yıldızlar seneye gelecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Yıldızlar seneye gelecek - Son Dakika Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Yıldızlar seneye gelecek

6 saat önce

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Yıldızlar seneye gelecek, System.String[]

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde 2 hücum oyuncusu ile birlikte bir de defansa takviye yapacaklarını belirten Mehmet Sepil, taraftarın beklediği yıldız futbolcuları gelecek sene kadroya dahil edeceklerini söyledi. Ocak ayında gerçekleşecek takviyelerin daha çok geleceğe yönelik olacağını anlatan Sepil, "Alacağımız futbolcular yaş ortalamasını biraz düşünecek. Özellikle geçen sezondan bu yana gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Golcü alacağız. Geçmişte transferde hatalar yaptık, mutlaka bunlardan dersler çıkararak takvileri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Taraftarın yıldız transfer isteğini değerlendiren Mehmet Sepil, "Yeni stadımızın açılmasıyla birlikte bambaşka bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Transferde daha büyük atakları gelecek sene yapacağız. Açık kontratlar olacak ve yıldız alma şansımız artacak" dedi. Mevcut takımdan ayrılıkların yaşandığı bilgisini veren Mehmet Sepil, "Sanneh gitti. Eren ve Yasin İzmir'de çalışıyorlar. Antalya'daki kamp kadrosundan ayrılan oyuncularımız da olabilir. Özellikle genç futbolcularımızı oynayabilecekleri takımlara kiralık gönderebiliriz. Kadro genişliğimiz fazla. Bu bazen avantaj da olabilir dezavantaj da. O nedenle kadroyu mutlaka daraltacağız" açıklamasını yaptı.

GÖZ-GÖZ YALÇIN'LA UZATTI

Göztepe, genç futbolcusu Yalçın Kayan'la sözleşme uzattı. Karşıyaka'dan Göztepe'ye 2016 yılında amatör olarak transfer edilen ve 2018'de Göz-Göz'de profesyonelliğe adım atan 20 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 2021 yılından 2023 yılına kadar uzatıldı. Kanatlarda görev yapan ve yeteneği ile alkış toplayan yıldız adayı, bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 8 maçta forma giydi.


Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:20 Kaynak: DHA
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