Göztepe Başkanı Sepil: Ekonomiyi Doğru Yönetirsek Yabancı Sorunu Kalmaz

"Kulüpler doğru yönetilmediği için bu duruma düşmüştür" Trabzon ve Bursa bu sene çok iyi örnek oldu""Sayı düşecekse kademeli olarak yapılmalı""Altyapının güçlendirmesi için fonlar kurulmalı"Onur ATIŞ/ İZMİR, - Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftada kümede kalma mücadelesi verecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil , yabancı kuralı ve Türk futbolu hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Dün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında konulardan birinin yabancı oyuncu sayısı olduğunu hatırlatan Sepil, "Bu konuda kulüplere görüşleri soruldu. Ancak yabancı sayısında karar merci Kulüpler Birliği Vakfı değil. Dolayısıyla burada bir oylama da yapılmadı. Kulüplerin görüşleri dinlendi. Yabancı sayısının indirilmesi konusunda Trabzonspor liderliğinde 3 kulüp görüş birliğine vardı. Karar mercii Türkiye Futbol Federasyonu 'dur. Bizim yabancı sayısını konu yapmamızın nedeni şu, 'Türk oyuncu yetişmiyor', 'Milli başarı eskisi gibi gelmiyor' diyoruz. Göztepe başkanı olarak 5 yıldır, 'Futbolun ekonomisi değişmeden hiçbir başarı gelmez' diyorum. Ekonomi iyi yönetilmeden ne genç yetiştirebiliriz ne de altyapıdan çocukları vitrine çıkarıp, Milli takımlara ve yurt dışına sunabiliriz. Türkiye'de şu an yaşadığımız futbolda başarısızlıkların sebebi yabancı sayısı değildir. Bu sayının fazla olması ekonomiyi batırmamıştır, kulüpler doğru yönetilmediği için bu duruma düşmüştür" diye konuştu."TRABZON VE BURSA BU SENE ÇOK İYİ ÖRNEK OLDU"Türk futbolu için mutlaka ekonomik kriterler konulması gerektiği söyleyen Mehmet Sepil, "Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin ceza yeme ihtimali var. Dolayısıyla UEFA'ya bir taahhüt gönderdik. Kulüpler zor durumdadır, kulüplerin ekonomileri denetlenmelidir. Kulüpler Birliği Vakfı'nın kabulüyle bu denetlenme yoluyla İspanya LaLiga'da olduğu gibi son 3 yılda gelir gider dengesinin ortalaması olarak harcama sistemi getirilecek. Kulüpler, lisans alma noktasında belirlenen miktarları geçip geçmeyeceği denetlenecek. Kulüplerin harcayabileceği transfer ve oyuncularla ilgili paralar konusunda ekonomik kriterler getirilecek. Kulüpler Birliği'nden Federasyon'a bu görüşümüzü gönderdik. Bizim görüşümüzü TFF , UEFA'ya sundu. Bu kriter tek başına çok önemli devrim olacak. Bunun uygulandığı bir noktada artık yabancı sayısı sorunu da kendi kendine hallolmuş olacak. Yabancı sayısını kısıtlamanın da çok gereği kalmayacak. Trabzon ve Bursa bu sene çok iyi örnek oldu. İki kulüp ekonomik dar boğazda oldukları ve transfer yasağı ile karşı karşıya kaldıkları için altyapılarına döndüler. Bu konuda başarı sağlayıp, gençler oyuncuları Türk futboluna sundular. Ekonomik kısıtlamalar gelince matematik olarak bu kriterler tüm kulüpler için geçerli olacak. Ekonomik yapılandırmayla amaca ulaşmış olacağız" dedi."SAYI DÜŞECEKSE KADEMELİ OLARAK YAPILMALI"TFF'nin yabancı indirimi ile ilgili karar alması halinde bunun kademeli olarak yapılması gerektiğini belirten Sepil, "Futbolcuların kontratları bulunuyor. Yabancı indirimi kademeli olarak tavsiyeli edilmeli. Şu an 12+2 kuralı mevcut. Kadroya alınamayan her oyuncunun ekonomik olarak değersiz olduğunu düşünüyoruz. Göztepe olarak biz artı 2 modelinin kaldırılmasını isteriz, buna karşıyız" yorumunu yaptı."ALTYAPININ GÜÇLENDİRMESİ İÇİN FONLAR KURULMALI"Altyapı için mutlaka fonların kurulması gerektiğinin altını çizen Sepil, "Altyapının güçlendirmesi için fonlar kurulmalı. Türk oyuncuların oynaması teşvik edilmeli. Bunun için parasal ödüller, fonlar oluşturulabilir. Bazı kulüpler altyapılarıyla hazır değil. Diğerlerinin Trabzonspor ve Bursaspor gibi avantajı yok. Bu oyuncuları yetiştirmek zaman alacaktır. Yabancı ve Türk oyunculara kadro yapısı kriteri getirilmeli. Yabancı sayısı tartışılıyor fakat kriter tartışılmıyor. Avrupa 'da uygulamaya baktığımızda bir sürü kriter konulduğunu görüyoruz. Almanya 8 altyapı oyuncusunu zorunlu tutuyor. Hollanda İngiltere 'de benzeri şeyler var. Yabancı sayısını tartışmaktan çok hangi kriterleri getirmeliyizi düşüneceğiz. Ekonomik olarak kulüpleri doğru yönetecek tedbirleri alırsak sayıyı tartışmanın geçerliği kalmayacak. Türk futbolunda yetiştirme sorunu bitecek. Göztepe olarak Torbalı 'daki altyapı tesislerimizi en kısa sürede hizmete alacağız. Daha fazla Türk futbolcu yetiştireceğiz. Futbolumuza hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.