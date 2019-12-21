Göztepe Başkanı Sepil: Hak ederek kazandık - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Başkanı Sepil: Hak ederek kazandık - Son Dakika Spor

Göztepe Başkanı Sepil: Hak ederek kazandık

6 saat önce

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Göztepe Başkanı Sepil: Hak ederek kazandık, System.String[]

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son lig maçına çıktıklarını ifade eden Mehmet Sepil, "Galatasaray'a karşı hiç kazanamamıştık. Hak ederek kazandık. 3 senedir Bornova'da oynuyoruz. Son lig maçımıza çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray geçen hafta son dakikada yediği golden dolayı stresli geldi. Biz de Ankara'dan istemediğimiz bir skorla dönmüştük. Kazanmak istiyorduk ve bugün hak ederek galibiyete uzandık. Galatasaray'ın burada güzel günleri de oldu. 2 sene önce burada şampiyon olmuşlardı. Onlara karşı hiç galip gelememiştik. Skor, o bakımdan da önemli. Yeni stadyumla beraber işimiz daha rahat olacak. Yukarıya bakmak istiyoruz. Haftaya Sivas'ta liderle harika bir maça çıkacağız. Aslan gibi bir takımla oynayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Sepil'in açıklamaları

Mustafa Cengiz'in stadyumdan çıkışı


Mehmet Sepil, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi
Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
05:06 Kadıköy'deki DEV DERBİ Misli.com'da TEK MAÇ! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 05:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe Başkanı Sepil: Hak ederek kazandık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]