Göztepe Başkanvekili Papatya: Ligin başlamasını olumlu karşılıyoruz - Son Dakika
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Göztepe Başkanvekili Papatya: Ligin başlamasını olumlu karşılıyoruz

2 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanvekili Talat Papatya gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Göztepe Başkanvekili Papatya: Ligin başlamasını olumlu karşılıyoruz, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanvekili Talat Papatya gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle her yerde hayatın durduğunu ifade eden Papatya, "Maalesef bu salgın yüzünden dünyada sadece futbol durmadı hayat da durdu. İnsanlık olarak mücadele ediyoruz. Kötü günlerin sonuna yaklaşacağımız ümidini taşıyoruz. Bütün dünyada sektörler çok etkilendi. Futbol aynı zamanda bir lokomotif ve sosyal olaydır. Futbol insanların hayatında çok önemli yer tutuyor. Bir an önce başlamasını arzu ediyoruz. Liglerin başlama kararını da çok olumlu karşılıyoruz" diye konuştu.

"BUNDESLIGA REFERANS OLABİLİR"

Türkiye'deki tüm liglerin 12,13 ve 14 Haziran tarihlerinde başlamasının öngörüldüğünü hatırlatan Talat Papatya, "Bu kararlar verilirken tek bir kişi tarafından alınmamalıydı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir açıklamayı yaptı ama 'şimdilik' ibaresini de kullandı. Bu karar Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte alınmış bir karar diye düşünüyorum. Bu konuda bir sürü etken düşünülüyordur. Etkenlerin de hepsinin iyi olacağı sonucunu çıkarıp başlamayı düşünüyoruz. Sayın TFF başkanının şimdilik ibaresini önemsiyorum. Önümüzde 30-35 günlük süre var. Bu süre içinde kararlar gözden geçirilebilir. Almanya'da Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor. Bundesliga bizim için referans olabilir, gidişata göre tekrar karar verilebilir" şeklinde konuştu.

"TEK ŞEHİRDE MAÇ OYNANMAZ"

Maçların tek şehirde oynanmasının hiç gündemlerinde olmadığını kaydeden Talat Papatya, "Bunlar çok ciddi kararlar. Bütün senaryoların artıları eksileri vardır. Biz en iyisini olmasını ümit ediyoruz. Tek şehirde oynamak dediğimiz zaman insanların aklına Antalya geliyor. Ancak orada yeteri kadar stat yok, bunlar da düşünülmüştür. Antalya'da Antalya Stadı, Akdeniz Üniversitesi Stadı ve Alanya Stadı var. Biz kulüpler olarak kamplarda oynuyoruz ama oralarda VAR kameraları yok, Süper Lig özelliklerini taşıyacak sahalar yok. VAR da 3 günde kurulacak sistem değil. O yüzden tek şehir mümkün gözükmüyor. Nihat Başkan çok net açıkladı böyle bir senaryo gözükmüyor" dedi.

"KURALLARA UYUYORUZ"

Göztepe futbol takımının idmanlarını sürdürdüğünü ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyulduğunu anlatan Başkanvekili Papatya, "Tesislerimizde kurallar harfiyen uygulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gönderdiği protokol var. Tüm kurallara ciddi ciddi takım olarak uyuyoruz. Yapılan koronavirüs test sonuçlarımız negatif çıktı. Bütün personelimize test yaptırdık, pozitif vakaya rastlanmadı. Fakat hayat çok yavan. Çok sevdiğimiz futbolcularımıza, sarıldığımız, öptüğümüz dostlarımıza uzaktan selam veriyoruz. Antrenmanlar da grup halinde yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

"EKONOMİK YAPI DEĞİŞECEK"

Koronavirüs salgını yüzünden futbolda ekonomik dinamiklerin değişeceğini söyleyen Papatya, "Altyapılara yönelmek zorunluluktur. Gerçekten ciddi anlamda gelirler düştü. Dünya devi dediğimiz takımlar da bile transferlerin rahat rahat yapılacağı bir dönemden çıkıyoruz. Bize de yansıması aynı şekilde olacak. Daha İnce eleyip sık dokumamız gerekecek. Gelirlerin ciddi oranda azaldığı dönemlerde tüm kulüpler mecburen farklı uygulamaları gidecekler. Şu özeleştiriyi yapabiliriz, bir balon vardı. Bu salgın bu balonun patlamasına vesile oldu. Farklı bir dünyaya başlayacağız. Futbolda rakamlar ve rakam aralıklı değişiyor. Göztepe'de elbette transfer hiçbir zaman bitmez. Scout ekibi ve teknik ekibimiz her zaman oyuncu taraması yaptılar. Aynı şekilde iç transferle ilgili düşüncelerimiz var. Transfer çift taraflı olgudur. Oyuncunun isteyip istememesi de önemli. İç transferde ön görüşmeler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Transfer döneminin ne zaman açılacağı, ne zaman kapanacağı önemli, bunları da bekliyoruz. Ancak şu isim net kalacak ya da net gidecek diye bir şey şu an yok" açıklamalarında bulundu.

"OYUNCULARIMIZIN İSTENMESİ DOĞAL"

Transferin gözde isimlerinden olan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar konusuna da değinen Talat Papatya şu şekilde konuştu: "Alpaslan ve Halil'e tekliflerin olması çok güzel, gurur verici bir şey. Ama resmi bir teklif geldiği zaman yalan konuşamam. Resmi olmayan teklifler benim için geçerli değil. Oyuncularımız hakkında böyle haberler çıkması demek onların gayet başarılı olduklarını gösteriyor. Biz nasıl içimizden 'Şu oyuncu bizde oynasa' diye geçiriyorsak diğer kulüpler de Alpaslan ve Halil için aynı şeyi düşünüyorlardır. Alpaslan ve Halil'in başka takımlarla adının geçmesini çok normal karşılıyorum. Papatya ayrıca altyapıyı geliştirmek için tesisleşmenin de önemli olduğunu vurgulayıp, "Altyapı 6 sene önceki planlarımızda gerçekleştiremediğimiz tek nokta. Altyapımızın olduğu yere stadımızı yaptık. Altyapımızı geliştirecek tesislerimiz için arayışlarımız var. Fiziki şartlar yeterli olmamasına rağmen çeşitli kategorilerimizde futbolcularımız var. Örneğin kaleci geleneğimiz Ali Altuner'den bu yana sürüyor.  Göztepe'ye yakışan bir altyapı tesisimiz olduğu zaman ileri gideceğiz. Sıkıntılarımız var fakat en kısa zamanda sorunlardı çözeceğiz, projelerimizi üretiyoruz" yorumunu yaptı.

"HENTBOLDA SALON SIKINTISI"

Erkek Hentbol ve Kadın Voleybol Takımı'nın liglerden çekilmesini de değerlendiren Papatya, " Göztepe 17 branşla amatör branşlara büyük destek veriyor. Kritik ve önemli süreçten geçtiğimiz bu günlerde herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Bu iş sadece maddi zorunlukla alınmadı, işin manevi boyutu da var. Taraftarımıza da ileteceğiz. Bir kere spor salonumuz yok. Salonumuzun olmadığı ortamda bazı şeyleri zorlamanın mantığı olmadığını düşünüyoruz. Bu anlamda çok büyük zorluklar çekiyoruz. Şubelerdi kapatıyoruz demiyoruz, yarın öbür gün şartlar değişir. Başkanımız Mehmet Sepil yapacağım dediği 5 yıllık hedeflerin hepsinin yüzde yüzünü gerçekleştirdi. Farklı cephelerde savaşmak zor oluyor. Önümüzdeki dönem neyi gösterir bekliyoruz. Salonumuz olursa şartlar değişir. Biz prefabrik salondan şişme salona kadar tutun projeler ürettik ama sonuç alamadık. Şundan herkes emin olsun 'hentbol bırakılsın' bir günde alınan karar değildir. Hentbol için yönetim kanadı sadece yetmiyor. Seyirci ortalaması Bülent Özkul Spor Salonu'nda bin ortalamayı buluyordu. Sonra taraftar sayımız 150 200'lere geriledi salon olmadığı için. Salon dilenmekten yorulduk. Hiç bir destek almadan hentbolda maalesef bu işler uzaktan konuşulduğu kadar kolay değil" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:48 Kaynak: DHA

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