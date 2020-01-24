Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, kiralık olarak TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da forma giyecek.

Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, kiralık olarak TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sezon başında Pendikspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 4 kupa ve 1 lig maçında forma giymişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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