Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı

6 saat önce

Göztepe, genç sol kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiraladı.

Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı, System.String[]

Göztepe, genç sol kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiraladı.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Devre arası transfer sezonu öncesinde kadrosundaki 34 kişilik kalabalığı azaltmak istediklerini belirten Teknik Direktör İlhan Palut, ekibiyle birlikte bu adımları atmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiraladı. Bu sezon Göztepe formasıyla 1'i Süper Lig, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak toplamda 5 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 256 dakika sahada kaldı. Batuhan, Göztepe'nin Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçında Sivas Belediyespor'u 3-0'lık skorla elediği maçta takımının 3 golünü kaydetmişti. 1.78 boyundaki sol ayaklı genç oyuncu, sezon sonuna kadar bir diğer İzmir takımı olan Altınordu'da ter dökecek.


Göztepe Kulübü, sosyal medya hesabından Batuhan'a yeni takımında başarılar diledi. - İZMİR

Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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