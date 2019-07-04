Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti
41 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:27 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Pendikspor
'dan Batuhan Kırdaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Pendikspor altyapısında başlayan ve geçen sezon profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezon Pendikspor formasıyla 27 maçta 4 gol kaydetti.
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