Son Dakika Haberleri: Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti
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Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti

41 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Pendikspor altyapısında başlayan ve geçen sezon profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezon Pendikspor formasıyla 27 maçta 4 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:27 Kaynak: AA
Pendikspor, Spor
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