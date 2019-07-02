Göztepe, Berkan Emir ile sözleşme yeniledi
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Berkan Emir ile sözleşme yeniledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:48 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Berkan Emir
ile sözleşme yeniledi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki defans oyuncusu Berkan Emir ile yeniden masaya oturdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Berkan Emir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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