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Göztepe, Berkan'la sözleşme imzaladı

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde sol bek Berkan Emir'le anlaşma sağladı.

Göztepe, Berkan'la sözleşme imzaladı, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde sol bek Berkan Emir'le anlaşma sağladı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele imzalandı. Geçen sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen 31 yaşındaki sol bek, Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev aldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:38 Kaynak: DHA
Berkan Emir, Spor
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