Göztepe-Beşiktaş: 2-1

STAT: Gürsel Aksel

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xxx), Titi (xx), Borges (xxx), Berkan (xx), Soner (xxx) (Dk. 90 Alpaslan), Castro (xxx), Napoleoni (xx) (Dk. 76 Yalçın x), Halil (xxx), Serdar (xxx), Jerome (xx) (Dk. 88 Wilczek)

BEŞİKTAŞ: Karius (x) - Douglas (x) (Dk. 58 Gökhan x), Ruiz (xx), Vida (x), Rıdvan (xx), Atiba (xx), Necip (x), Boyd (x) (Dk. 68 Caner x), N'Koudou (xx), Diaby (x) (Dk. 88 Umut), Burak (xx)

GOLLER: Dk. 25 Halil, Dk. 45+2 Borges (Göztepe) - Dk. 38 Burak (Pen. ) ( Beşiktaş

SARI KARTLAR: Castro, Soner, Jerome, Beto (Göztepe) - Atiba, N'Koudou, Necip, Vida (Beşiktaş)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe, yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Tarihi bir gün yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk golü 25'inci dakikada Halil atarken, konuk takım 38'de Burak'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Ev sahibi Göz-Göz, 45+2'de Borges'in golüyle yeniden öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Muhteşem atmosferin yaşandığı tarihi günde 3 puanı hanesine yazdıran Göztepe, 29 puana ulaşıp Avrupa yolunda ümit tazeledi. Önce ligde Sivasspor 'a boyun eğip ardından kupada BB Erzurumspor'a elenen Beşiktaş ise zirvenin uzağında kaldı.

3'üncü dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Jerome ön direkte kafa vuruşunu yaptı, ancak top yandan auta çıktı.

17'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Halil'in derinlemesine pasında ceza sahasına sızan Serdar'ın sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten dışarı gitti.

21'inci dakikada Castro'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Serdar, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Serdar'ın şutunu kaleci Karius çeldi.

25'inci dakikada Gürsel Aksel Stadı'ndan ilk gol sesi geldi. Sol kanattan çizgiye inen Serdar'ın yerden pasında topa altıpas üzerinde dokunan Halil fileleri sarstı: 1-0.

37'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Halil'in ceza sahası içinde Diaby'i düşürmesiyle hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.

38'inci dakikada atışı kullanan Burak, topu filelere gönderdi: 1-1.

45+2'nci dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa dokunan Borges, ağları sarstı: 2-1.

İlk yarı Göztepe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

48'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner kaleyi yokladı, top Beşiktaş savunmasından döndü.

60'ıncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil sağdan ortaladı, Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

73'üncü dakikada Caner'in kullandığı köşe atışında oluşan karambolde N'Koudou topa vurdu, araya giren savunma mutlak tehlikeyi önledi.

84'üncü dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Titi'den topu kapan Burak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın şutunda Beto mutlak golü çıkardı.

90+4'üncü dakikada kaleci Beto mutlak golü çıkardı. Savunma arasında topla buluşan Burak dönerek sert vurdu. Göztepe'nin Portekizli eldiveni meşin yuvarlağı köşeden çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

rak (Pen. ) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Castro, Soner, Jerome, Beto (Göztepe) - Atiba, N'Koudou, Necip, Vida (Beşiktaş)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe, yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Tarihi bir gün yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk golü 25'inci dakikada Halil atarken, konuk takım 38'de Burak'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Ev sahibi Göz-Göz, 45+2'de Borges'in golüyle yeniden öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Muhteşem atmosferin yaşandığı tarihi günde 3 puanı hanesine yazdıran Göztepe, 29 puana ulaşıp Avrupa yolunda ümit tazeledi. Önce ligde Sivasspor'a boyun eğen ardından kupada BB Erzurumspor'a elenen Beşiktaş ise zirvenin uzağında kaldı.

3'üncü dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Jerome ön direkte kafa vuruşunu yaptı, ancak top yandan auta çıktı.

17'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Halil'in derinlemesine pasında ceza sahasına sızan Serdar'ın sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten dışarı gitti.

21'inci dakikada Castro'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Serdar, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Serdar'ın şutunu kaleci Karius çeldi.

25'inci dakikada Gürsel Aksel Stadı'ndan ilk gol sesi geldi. Sol kanattan çizgiye inen Serdar'ın yerden pasında topa altıpas üzerinde dokunan Halil fileleri sarstı: 1-0.

37'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Halil'in ceza sahası içinde Diaby'i düşürmesiyle hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.

38'inci dakikada atışı kullanan Burak, topu filelere gönderdi: 1-1.

45+2'nci dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa dokunan Borges, ağları sarstı: 2-1.

İlk yarı Göztepe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

48'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner kaleyi yokladı, top Beşiktaş savunmasından döndü.

60'ıncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil sağdan ortaladı, Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

73'üncü dakikada Caner'in kullandığı köşe atışında oluşan karambolde N'Koudou topa vurdu, araya giren savunma mutlak tehlikeyi önledi.

84'üncü dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Titi'den topu kapan Burak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın şutunda Beto mutlak golü çıkardı.

90+4'üncü dakikada kaleci Beto mutlak golü çıkardı. Savunma arasında topla buluşan Burak dönerek sert vurdu. Göztepe'nin Portekizli eldiveni meşin yuvarlağı köşeden çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

- İzmir