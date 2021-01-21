Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
21.01.2021 14:11
Süper Lig'de ilk yarının son maçında 24 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de ilk yarının son maçında 24 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligde Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde Ünal Karaman'la ilk antrenmanını yaptı.
Isınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Takımdan ayrılması gündemde olan Marcio Mossoro ile Lamine Gassama'nın yer almadığı antrenmanda sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanan Fousseni Diabate de ilk idmanında takımdan ayrı çalıştı.
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