Göztepe, Beşiktaş maçı için son çalışmasını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Beşiktaş maçı için son çalışmasını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı - Son Dakika Spor

Göztepe, Beşiktaş maçı için son çalışmasını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı

6 saat önce

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, son çalışmasını yeni stadı Gürsel Aksel'de yaptı.

Göztepe, Beşiktaş maçı için son çalışmasını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı, System.String[]

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, son çalışmasını yeni stadı Gürsel Aksel'de yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde bir bölümü basına açık olan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Antalyaspor maçında sakatlanan Zlatko Tripic'in yapılan tetkiklerinde, sağ ayak bileği dış yan bağ yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Tripic'in yanı sıra Wallace Reis de antrenmana katılmadı.

Göztepe ile Beşiktaş arasında yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Öte yandan Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle yarın kapılarını açacak statta herhangi bir etkinlik yapılmayacağı öğrenildi. Yarınki karşılaşma öncesinde Türk Kızılay tarafından Gürsel Aksel Stadı çevresinde Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere kıyafetlerin toplanacağı stantlar kurulacak.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarlardan havalimanında Karius'a tepki: Go home
Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 01:32:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe, Beşiktaş maçı için son çalışmasını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]