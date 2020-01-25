Göztepe - Beşiktaş maçında 2 bin 152 polis görev alacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe - Beşiktaş maçında 2 bin 152 polis görev alacak - Son Dakika Spor

Göztepe - Beşiktaş maçında 2 bin 152 polis görev alacak

6 saat önce

İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, yapımı tamamlanan Gürsel Aksel Stadyumu'nda ilk mücadelesini Beşiktaş karşısında verecek.

Göztepe - Beşiktaş maçında 2 bin 152 polis görev alacak, System.String[]

İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, yapımı tamamlanan Gürsel Aksel Stadyumu'nda ilk mücadelesini Beşiktaş karşısında verecek. Göztepe'nin Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesinde emniyet birimleri sıkı güvenlik önlemleri alırken, karşılaşmayı için 2 bin 152 polisin görev alacağı öğrenildi.


Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Göztepe, yapımı tamamlanan yeni stadı Gürsel Aksel'de ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Tüm İzmir'in ve Türkiye'nin merakla beklediği karşılaşma öncesi bir çok önlem alınırken, emniyet birimleri de güvenlik önlemlerini sıkı tutuyor. Alınan bilgiye göre stat içerisi ve çevresinde 2 bin 152 polis ve 75 özel güvenlik görevlisi dev karşılaşma için görevde olacak. Öte yandan, stat çevresi ve girişlerde alkol kontrolleri ve detaylı aramalar yapılacağı bilgisi aktarıldı.


Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı tüm karşılaşmalar hakkında karar alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise yaptığı bir duyuruyla maç günlerinde belli sokakların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. Buna göre Gürsel Aksel Bulvarı'nın Mithatpaşa Caddesi ile İnönü Caddesi arasında kalan kısım, 15. sokağın Mithatpaşa Caddesi ile 15/2 sokak arasında kalan kısmı, Mithatpaşa Caddesi'nin Fahrettin Altay Meydanı ile 19/1 sokak arasında kalan kısmı ile bu bölge içerisinde kalan 20/3,4/1, 4/7,/ 4/8, 4/9, 4/10, 13/1, 13, 20, 20/3, 16, 17/1, 4/2, 4/3, 20/1 ve 18 sokaklarının bağlantı noktaları UKOME kararı ile Göztepe maçlarının bulunduğu günlerde araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu sokaklar üzerinde bulunan araçların ise güvenlik nedeni ile çekileceği belirtildi. - İZMİR

Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:11 Kaynak: İHA
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