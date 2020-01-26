Göztepe - Beşiktaş maçında Caner Erkin'den şaşırtan görüntü - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe - Beşiktaş maçında Caner Erkin'den şaşırtan görüntü - Son Dakika Spor

Göztepe - Beşiktaş maçında Caner Erkin'den şaşırtan görüntü

6 saat önce

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan Caner Erkin, ikinci yarıda verdiği görüntü ile şaşırttı.

Göztepe - Beşiktaş maçında Caner Erkin'den şaşırtan görüntü, System.String[]

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan Caner Erkin, ikinci yarıda verdiği görüntü ile şaşırttı.


İkinci yarıda kondisyonerin yaptırdığı çalışmalara katılmayan Caner, ısınan yedek oyuncuları kulübede oturarak izledi.


Caner Erkin, yedek oyuncularla beraber ısınmamasına rağmen 68. dakikada Tyler Boyd yerine oyuna dahil oldu.

Caner Erkin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:10 
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