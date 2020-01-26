Göztepe-Beşiktaş maçından notlar

Tarihinde ilk kez kendi stadında karşılaşmaya çıkan Göztepe'de taraftarlar Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni karnaval alanına çevirdi.

Sabah erken saatlerde toplanan ve kortej eşliğinde stada yürüyen taraftarlar, tribünlerde çok renkli görüntüler oluşturdu. Atkı, bayrak ve flamalarla yeni evlerine koşan Göztepeliler, koreografi şov yaptı. Futbolseverler kale arkasında efsane kaptan Gürsel Aksel ve yeni stadın resminin bulunduğu dev pankartı açtı. Santradan hemen önce ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve babası İsmail Kocaoğlu saha ortasına gelerek tribünlere üçlü çektirdi. Yaklaşık 900 Beşiktaşlı futbolsever de kale arkasında kendilerine ayrılan yerden maçı izledi. İzmir emniyeti stat çevresinde kuş uçurtmadı. Mithapaşa Caddesi trafiğe kapatılırken, yol kenarına park etmiş araçların hepsi çekildi. Stat çevresinde araç girişlerine de izin verilmedi.

ELAZIĞ'IN SİVRİCE İLÇESİNDE MEYDAN GELEN DEPREM UNUTULMADI

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydan gelen deprem unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya 'Yanındayız Elazığ' yazılı tişörtlerle çıktı. Stadı skorboardında da 'Geçmiş olsun Elazığ' yazıları yer aldı. Beşiktaş takımı sahaya 'Ulusça yastayız başın sağ olsun Türkiyem' Göztepe takımı ise 'Geçmiş olsun Türkiye' pankartıyla seremoniye geldi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

GENÇ SOL BEK RIDVAN 11'E

Aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımı sahaya antrenör Şenol Fidan çıkardı. Fidan, genç sol bek Rıdvan'ın 11'e monte etti. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi. Fidan uzun süredir forma şansı bulamayan Boyd, Necip, Douglas'ı da sahaya sürdü. Beşiktaş'ta Gökhan, Caner, Oğuzhan ise yedek kulübesinde forma bekledi.

İLK GOLÜ HALİL AKBUNAR'DAN

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk golü Halil Akbunar attı. Maçın 25. dakikasında sahneye çıkan deneyimli oyuncu fileleri havalandırarak tarihe geçti. Halil, Göztepe formasıyla Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda da ilk ve son golü atan oyuncu olarak tarihe geçmişti.

3 TARAFTAR STAT ÇATISINA ÇIKTI

Göztepeli 3 taraftar hayatlarını riske atarak çatıya çıktı. Kimlikleri belirlenemeyen kişiler yürüyüş parkurunu geçerek çatının en kenarına gelip maçı izlemeye çalıştı. Güvenliğin fark etmesiyle çatıya kaçak çıkan kişiler aşağı indirildi.