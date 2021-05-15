Göztepe-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Göztepe-Beşiktaş maçından notlar

15.05.2021 20:57
Göztepe-Beşiktaş maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasına averajla lider giren Beşiktaş, Göztepe karşısına son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle çıktı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasına averajla lider giren Beşiktaş, Göztepe karşısına son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle çıktı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın 2-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 2 futbolcuyu oynatmadı. Necip Uysal ve Adem Ljajic'in yerine cezası biten Atiba Hutchinson ile Gökhan Töre mücadele etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkanlar Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, yönetim kurulu üyeleri Berkan Gocay, Kemal Erdoğan ile Umut Şenol, maçtan önce futbol takımı ile kamp yaptıkları otelde bir araya geldi. Başarı dileklerinde bulunan Çebi ile yöneticiler takımı stada uğurladı.

Ünal Karaman'dan 7 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gençlerbirliği karşısında 5-3 kaybettikleri karşılaşmanın ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

O müsabakada forma giyen kaleci Arda Özçimen, Lamine Gassama, Kubilay Sönmez, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Yalçın Kayan ve Brown Ideye'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Berkan Emir, Cherif Ndiaye, Obinna Nwobodo ve Adis Jahovic şans buldu.

Fırat Aydınus, Süper Lig'de son maçına çıktı

Karşılaşmada görev alan hakem Fırat Aydınus, yaş haddinden dolayı Süper Lig'deki son maçına çıktı.

Hakemlik kariyerinde ilk olarak 25 Ağustos 1996'da PAF Ligi'nde Sarıyer-Gaziantep spor maçında 1. yardımcı hakem olarak görev yapan Fırat Aydınus, Süper Lig'de 18 Ağustos 2002'de İzmir'deki Altay-Göztepe karşılaşmasında dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.

Öte yandan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle 1. yardımcı hakemi Aleks Taşcıoğlu'nun yerine hakem Serkan Olguncan görev aldı.

Taraftarlardan destek

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen müsabakadan önce stat çevresinde toplanan ve bir süre stat dışında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının stada gelişi sırasında alkışlarla Göztepeli futbolculara destek oldu.

Beşiktaş kafilesini kamp yaptıkları otelin önünde bekleyen Beşiktaşlı taraftarlar da stat güzergahı boyunca takımlarına destek verdi.

Göztepe Kulübü yönetim kurulu üyeleri maçı takip etmedi

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri kendi evinde misafir konumuna düşmek istemedikleri için müsabakayı takip etmedi. Bu kararda müsabakadan önce stada alınan taraftarlarla ilgili olduğu öğrenildi.

Göztepeli futbolcular sahaya çıktıktan sonra boş tribünleri selamladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli sporseverler şehrimizdeki spor karşılaşmalarının centilmence ve sportmence yapılması için tüm tedbirler alınmış olup pandemi gereği her iki taraftan akredite olan eşit sayıda kişi dışında kimse stadyuma alınmayacaktır. Lütfen kurallara uyalım görevlilere yardımcı olalım!" ifadelerine yer verdi.

Spor Toto Süper Lig, Fırat Aydınus, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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