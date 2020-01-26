Göztepe-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik sorumluları düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, yeni stadında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısnda konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir stadımız var, herkesin emeğine sağlık. Maçta müthiş bir atmosfer vardı. Galibiyeti müthiş destekleri için taraftarımıza armağan ediyoruz. İlk yarım saat üstün bir Göztepe vardı. Gol öncesi 3 tane net pozisyona girdik. Golün gelmesi bize göre çok normaldi. Son 15 dakikada Beşiktaş'ın bir gol arayışı için olduğunu herkes gördü ve penaltıyla 1-1'i yakaladılar. Kendimize olan inancımızla 2-1'i yakalayarak motivasyonla devre arasına girdik. Soyunma odasında İlhan Palut hocamız oyuncularımıza istediğimiz oyuna dönmek adına her şeyi yansıttı. İkinci devrede skoru korumak adına daha fazla mücadele veren bir takımımız vardı. Basit hatalar yapsak da skoru koruduk. Kontra ataktan 1 2 tane pozisyon yakaladık. Maçın son bölümünde Beto da yaptığı 2 muhteşem kurtarışla bize galibiyeti armağan etti. İlk maçımızdan galip ayrıldığımız için çok mutluyuz" dedi.



Şenol Fidan: "Gol pozisyonu üretmekte eksik kaldığımızı düşünüyorum"



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Fidan de sıkıntılı günlerden geçtiklerini belirterek, "Buraya moral bulmak için gelmiştik. Alacağımız puanlar bu anlamda çok yol kat edeceğimizi gösteriyordu. Göztepe de yeni stadyumunda oluşturduğu sinerjiyle üstümüzde baskı kuracağını biliyorduk. 15-20 dakikalık bölümün öyle geçeceğine inanıyorduk. Kaptırdığımız bir topla mağlup duruma düştük. Golden sonra tekrar bir karakter koyarak oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. 1-1'i yakaladık ama son zamanlarda devreye giderken yediğimiz goller takımın üstüne kırılganlık ve moral bozukluğu oluşturdu. İkinci yarıda oyuncularımız oyunun içinde kaldılar. Bu benim adıma iyi bir şey ama gol pozisyonu üretmekte eksik kaldığımızı düşünüyorum. Bunun neticesinde 2-1 mağlup olduk" ifadelerini kullandı.



"Rıdvan'ın performansı iyi ama daha iyi de olabilirdi"



Fidan, kadro değişikliklerinin sorulması üzerine, "Gökhan normalde 11'de oynuyordu ama idmana çıkmamıştı. Sabah kendini kötü hissettiğini söyleyince ilk 11'de başlamasını uygun görmedik. Biz burada daha diri ve fiziki anlamda daha hazır olan oyuncuyu tercih ettik. Rıdvan tercihi de aynı şekilde alındı. Caner'in futbolculuğu zaten çok büyük, oyunda yükü çok fazla olduğu için son zamanlarda arka adalesinde problem yaşıyordu. Ana neden karşı takımın kanat oyuncularının süratleri ve adam eksiltmeyi bilen oyuncular olmasıydı. Son zamanlarda yaşadığımız talihsizliklere bir hamle yapmak ve yeni bir oyuncuyu kazandırmak adına tercihimizi bundan yana kullandık. 7-8 aydır Rıdvan'la beraber çalışıyoruz. Onun performansı iyi olduğu için tercih ettik, genç oyuncu olduğu için değil. Son zamanlarda form düzeyi de yüksekti. Maçtan önce her krizde bir fırsat vardır anlayışıyla Rıdvan'a bu şansı verdik. Rıdvan'ın performansı iyi ama daha iyi de olabilirdi" şeklinde cevap verdi.



"Ne görev verilirse onu yapmaya geldim"



Teknik direktörlük görevi için kendisine bir süre verilip, verilmediği ile ilgili sorulan soruya Şenol Fidan şu şekilde yanıt verdi:



"Beşiktaş'ın eski futbolcuyum. Bize ne görev verilirse onu yapmaya geldim. Şu anda konuşulan hiçbir şey yok. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısıdır. Beşiktaş'ı nasıl iyi yerlere götürürüz diye düşünüyoruz. Geçen hafta yaşadığımız şok olaydan sonra takımın üstünden reaksiyon olur diye düşünüldü sanırım. Görev verilirse devam ederim ancak tabii ki bütün karar yönetimin." - İZMİR