Son dakika haberleri! Valerian Ismael: "Sonuna kadar savaştık" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Valerian Ismael: "Sonuna kadar savaştık"

15.05.2022 19:01

Son dakika haber: Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, deplasmanda 9 kişiyle 2-0'lık skorla kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar savaştık. İhtiyacımız olduğunda gençlerimizden faydalanabileceğimizi bugün bir kez daha gördük" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, deplasmanda 9 kişiyle 2-0'lık skorla kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar savaştık. İhtiyacımız olduğunda gençlerimizden faydalanabileceğimizi bugün bir kez daha gördük" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Valerien Ismael, çok güçlü başladıklarını ifade ederek, "İlk kırmızı kart oyunu değiştirdi. Sonrasında 2 gol attık. Doğru zamanda goller bulduk. İkinci kırmızı karttan sonra oyun hayatta kalma oyuna döndü. Rakibi mümkün olduğunca kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Sonuna kadar savaştık. Kaleci Emre çok iyi iş çıkardı. Akademimizin de iyi iş çıkardığını söylemek istiyorum. İhtiyacımız olduğunda gençlerimizden faydalanabileceğimizi bugün bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.

"MAÇIN ÖNCESİNDE FUTBOLCU ARKADAŞLARIMIZA HENÜZ DAHA TATİLE ÇIKMADIĞIMIZI SÖYLEDİM"

Valerien Ismael, maçta gördükleri iki kırmızı kartın sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Bu birazcık mantaliteyle alakalı. Biz Beşiktaş'ız. Maçın öncesinde futbolcu arkadaşlarımıza henüz daha tatile çıkmadığımızı ve kulüp için oynamamız gerektiğini söyledim. Kulübün bu noktada düzgün temsil etmemiz gerektiğinden bahsettim. Seneye de bunu aynı şeklinde devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün 2 kırmızı karttan sonra bu saydıklarımı yapmak çok kolay olmadı ama günü sonunda görmek istediğimiz birazcık da bu konulardı."

"ROSİER İLK SARI KARTI GÖRMEYEBİLİRDİ"

Rosier'in ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalması hakkında da konuşan Valerien Ismael, "Bu maç sezonun özeti gibi bir maçtı. Sakatlıkların olduğu bir sezondu. İkinci konu ise disiplin. Çok erken bir kırmızı kart gördük. Kart tartışılabilir, ikinci kartta bir hata olduğunu düşünüyorum. Futbolcumuz en azından ilk sarı kartı görmeyebilirdi. Üçüncü konu ise takımın her an gidişatı değiştirebilecek seviyede olduğu konusu. Bunları futbolcu arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk. Seneye daha güçlü daha disiplinli, kaliteli ve doğru mantaliteye sahip hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)

Son dakika haberleri! Valerian Ismael: Sonuna kadar savaştık
Son dakika haberleri! Valerian Ismael: Sonuna kadar savaştık
Son dakika haberleri! Valerian Ismael: Sonuna kadar savaştık
Son dakika haberleri! Valerian Ismael: Sonuna kadar savaştık

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Valerian Ismael: "Sonuna kadar savaştık" - Son Dakika
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