Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
1 saat önce
Süper Lig'de dün Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, ikinci haftada 23 Ağustos Cuma günü deplasmanda yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:16 Kaynak: AA
Süper Lig'de dün Antalyaspor
'a 1-0 mağlup olan Göztepe, ikinci haftada 23 Ağustos Cuma günü deplasmanda yapacağı Beşiktaş
maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Tamer Tuna
yönetiminde gerçekleşen idmanda, Antalyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı yaptı.
Diğer futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Ljajic, Sivasspor yenilgisi sonrası isyan etti! Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldı İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı!