Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında dün konuk ettiği Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak kupaya veda eden sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, ligdeki Beşiktaş maçı için ilk çalışmayı Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan Göztepeli oyuncular, daha sonra dar alanda oyun çalıştı.

Sakatlığı bulunan Wallace Reis'in yer almadığı idmanda Danimarka'nın Brondby takımından transfer edilen Polonyalı golcü oyuncu Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı.

Öte yandan, 26 Ocak Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı için satışa sunulan biletler tükendi.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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