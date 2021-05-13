Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü lider Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde son olarak konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 5-3 mağlup olan Göztepe, 1 günlük iznin ardından Beşiktaş maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve kaleci Balazs Megyeri antrenmanda yer almadı.