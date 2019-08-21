Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
2 saat önce
Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:36 Kaynak: AA
Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş
'a konuk olacak Göztepe, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna
yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.
Sakatlığı bulunan Cameron Jerome antrenmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul
'a gidecek.
Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiraladığını resmen açıkladı Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Gözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölme AK Parti Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi