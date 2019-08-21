Son Dakika Haberleri: Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

2 saat önce

Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.
Sakatlığı bulunan Cameron Jerome antrenmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:36 Kaynak: AA
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