Göztepe Bıçak Sırtında

SPOR Toto Süper Lig'de art arda Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray ve Fenerbahçe'ye (D) yenilen; Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ise yine Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla boyun eğen Göztepe, pazar günü evinde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendi.





SPOR Toto Süper Lig'de art arda Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray ve Fenerbahçe'ye (D) yenilen; Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ise yine Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla boyun eğen Göztepe, pazar günü evinde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendi. Üzerindeki kara bulutları dağıtmak ve yeniden çıkışa geçmek için mutlak 3 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar olağanüstü hal ilan etti. Göztepe'nin başında çıktığı 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen Teknik Direktör Kemal Özdeş kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olurken, futbolcular da taraftarın tepkisini çekmeye başladı. Yönetim kanadının ise ara dönemde özellikle forvet takviyesi yapmaması Göztepeli futbolseverler tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı.



Aytemiz Alanyaspor maçına milat olarak bakan takım ise tek yürek oldu. Taraftarların pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçta Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduracağı ve takıma her zaman olduğu gibi 90 dakika destek vereceği bildirildi. Göz-Göz, Alanyaspor'u yendiği takdirde derin bir nefes alacak. Maçın kazanılması halinde Göztepe ikinci yarıda hem siftah yapacak hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşacak. Ayrıca İzmir ekibi önemli rakiplerinden Alanyaspor'a olası bir ikili averaj durumunda da üstünlük sağlayabilecek. Aksi sonuç halinde ise işler daha da karışacak. İki takımın geçen sezondan bu yana oynadığı 3 lig maçında Göztepe, Alanyaspor'a üstünlük kuramadı. Geçen sezon iki müsaka da berabere tamamlanırken, bu sene Alanyaspor rakibini evinde tek golle geçti. Göztepe'de Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart gören Jarome cezalı, sol bek Traore ile forvet Ghilas sakat. - İzmir

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