Göztepe, Bilet Fiyatlarında İndirim Yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kalan iç saha maçları için bilet fiyatlarında indirim yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kalan iç saha maçları için bilet fiyatlarında indirim yaptı.



Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kulübün "Kenetlenme vakti" sloganıyla kalan iç saha bilet fiyatlarında indirime gittiği belirtildi.



10 Mart Pazar günkü Kasımpaşa maçıyla geçerli olacak yeni bilet fiyatlarının hizmet bedelleri dahil, VIP 161 lira, numaralı 108 lira, kuzey kale arkası 22 lira ve misafir tribün 28,5 lira olacağı bildirildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Süper Ligde 24. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu

Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Trabzonspor Savunmaya Çözüm Arıyor

Akhisarspor'da Takımı Birbirine Katan Josue Kadro Dışı Bırakıldı