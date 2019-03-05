Son Dakika Haberleri: Göztepe, Bilet Fiyatlarında İndirim Yaptı

Göztepe, Bilet Fiyatlarında İndirim Yaptı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kalan iç saha maçları için bilet fiyatlarında indirim yaptı.

Göztepe, Bilet Fiyatlarında İndirim Yaptı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kalan iç saha maçları için bilet fiyatlarında indirim yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kulübün "Kenetlenme vakti" sloganıyla kalan iç saha bilet fiyatlarında indirime gittiği belirtildi.

10 Mart Pazar günkü Kasımpaşa maçıyla geçerli olacak yeni bilet fiyatlarının hizmet bedelleri dahil, VIP 161 lira, numaralı 108 lira, kuzey kale arkası 22 lira ve misafir tribün 28,5 lira olacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA

Spor
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