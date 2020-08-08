Göztepe, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı

Göztepe, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da forma giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Burak Süleyman'a 'Hoş geldin' derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. 25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol, 12 asistlik performans sergilemişti. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 12:31

Kaynak: İHA

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