Göztepe, Burak Süleyman'la anlaştı - Son Dakika

Göztepe, Burak Süleyman'la anlaştı

Tüm sezon boyunca alt liglerde oyuncuları izleyen sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ve transferi için önemli mesafe katteği vurgulandı.

Göztepe, Burak Süleyman'la anlaştı, System.String[]

Tüm sezon boyunca alt liglerde oyuncuları izleyen sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ve transferi için önemli mesafe katteği vurgulandı. Kocaelispor'da kaptanlık pazubandını takan Burak Süleyman bu sezon çıktığı 24 maçta 11 kez gol atarak takımın elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Kocaelispor'la 2'nci Lig'e yükselme sevinci yaşayan oyuncunun da Süper Lig'de oynamayı çok istediği belirtildi.

Futbolculuk yaşamına Kocaeli Güneşspor'da başlayan Burak, 2012 yılında Sancaktepe Belediyespor'da profesyonelliğe adım attı. Gölcükspor'da top koşturduktan sonra Kocaelispor'a gelen golcü futbolcu 3'üncü Lig'de çıktığı 158 müsabakada 38 kez fileleri sarstı.

Göztepe'nin Burak'ın yanı sıra alt liglerdeki takımlarda forma giyen birçok futbolcuyla temaslarını sürdürdüğü vurgulandı. İç transferde de hareketli günler geçiren İzmir ekibinin bu hafta içinde Berkan, Soner, Napoleoni, Mossoro ve Titi ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Yurt dışında arayışlarını sürdüren Göztepe'nin özellikle kaleci ve santrfor transferinde yıldız isimlere yöneldiği gelen haberler arasında.

Kocaelispor, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:25

Son Dakika Spor Göztepe, Burak Süleyman'la anlaştı - Son Dakika Spor
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