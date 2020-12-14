Göztepe, Bursaspor maçına hazır

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Bursaspor 'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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