Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
06.03.2021 16:17
Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon ve pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktik çalışması ile tamamladı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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