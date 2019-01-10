Göztepe Çare Arıyor

Transfer döneminde İspanya La Liga
ekiplerinden Huesca'da top koşturan kanat oyuncusu Serdar Gürler
'le 1.5 yıllığına anlaşma sağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, yabancı kontenjanını boşaltabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Elde kalan golcü Nabil Ghilas'ı Antalya
kampına götüren, Oscar Scarione'yle ise bir türlü yollarını ayıramayan sarı-kırmızılıların Adama Traore'nin lisansını askıya alacağı bildirildi. Sezonun 8'inci haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa
müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi
Sahilli oyuncuya ikinci yarı lisans çıkarılmayacağı, Göztepe'nin bu formülle 1 yabancı futbolcuya kontenjan sağlayacağı bildirildi.
Ancak İzmir
temsilcisinde başarılı bir dönem geçiren Traore ile yolların ayrılmayacağı, deneyimli futbolcunun tedavisinin bekleneceği ifade edildi. Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki sol bekle tam iyileşmesi halinde yeniden kontrat imzalanabileceği vurgulandı. Serdar Gürler transferiyle hücum hattını güçlendiren Göztepe, yabancı transferini ya defansın soluna ya da forvete yapacak. Birçok isimle temas halinde bulunan yönetim bütçeyi ise kesinlikle sarsmayacak. Nokta atışı yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil
kadroda kısıtlı değişim olacağını ve yerinde hamleler yapacaklarını açıklamıştı.
Göztepe'nin listesinde sol bekler Aziz Behich
, Ali Adnan
ve Emilo İzaguirre yer alıyor. - İzmir