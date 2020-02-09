Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi - Son Dakika Spor

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe- Çaykur Rizespor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ertelenen maçlar da duyuruldu.

Ertelenen maçlar şöyle:

TFF 1. Lig:

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig:

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor

Gümüşhanespor - Başkent Akademi

TFF 3. Lig:

Yomraspor - Serik Belediyespor

Fatsa Belediyespor - Kozan Spor

Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediyespor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor

Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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