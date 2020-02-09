Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi - Son Dakika Spor

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında yarın akşam oynanacak olan Göztepe-Çaykur Rizespor maçı konuk takımın olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelememesinden dolayı ertelendi.

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında yarın akşam oynanacak olan Göztepe- Çaykur Rizespor maçı konuk takımın olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelememesinden dolayı ertelendi.


Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.


Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.


Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:


TFF 1. Lig


Giresunspor - İstanbulspor


TFF 2. Lig


Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor


Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK


TFF 3. Lig


Yomraspor - Serik Belediyespor


Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK


Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor


Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor


Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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