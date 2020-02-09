Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi - Son Dakika Spor

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi

6 saat önce

Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, Rizespor kafilesinin İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi, System.String[]

Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe- Çaykur Rizespor müsabakası, Rizespor kafilesinin İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.


Doğu Karadeniz Bölgesinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve kısmı zamanda halen devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla Çaykur Rizespor kafilesi, Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması sebebiyle İzmir'e ulaşamadı.


Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Çaykur Rizespor kafilesinin İzmir'e ulaşamaması nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.


TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi."


Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak. - RİZE

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
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